Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag zu

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 21.06.2022 09:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 98,14 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 98,40 EUR. Mit einem Wert von 97,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 21.060 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 121,06 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 90,32 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 8,66 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 148,36 EUR aus.

Am 04.05.2022 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 12.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.460,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,72 Prozent gesteigert.

Am 28.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 27.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 6,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Lufthansa-Aktie & Co. im Aufwind: Luftfahrt- und Reisewerte dank IATA-Optimismus gefragt

Lufthansa-Aktie steigt an: Lufthansa prüft im Juli Rückkehr der A380

Airbus-Aktie im Plus: Airbus laut Chef Faury in Gesprächen mit Qatar Airways - Partnerschaft mit Qantas für nachhaltiges Flugbenzin

