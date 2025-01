Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag schwächer

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 163,14 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 163,14 EUR. Bei 162,58 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 163,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.352 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 27.03.2024 markierte das Papier bei 172,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 5,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,74 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 30,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,13 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 164,33 EUR.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,90 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,69 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 20.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Airbus SE (ex EADS) möglicherweise am 12.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 5,13 EUR im Jahr 2024 aus.

