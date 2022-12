Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag leichter

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 112,18 EUR ab. Im Tief verlor die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 112,02 EUR. Bei 113,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 108.654 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. 7,34 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 149,80 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,85 EUR, nach 0,51 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.309,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 10.518,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,93 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Airbus