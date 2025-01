Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag gefragt

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 165,76 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 165,76 EUR. Bei 166,04 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 94.324 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,82 EUR) erklomm das Papier am 27.03.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 4,09 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 124,74 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie 24,75 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Airbus SE (ex EADS)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,13 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 166,56 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

