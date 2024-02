Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag nahe Nulllinie

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 147,52 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 147,52 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 147,92 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sank bis auf 146,52 EUR. Bei 147,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 88.830 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 07.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,82 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 3,59 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 114,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 29,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 150,75 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 22.886,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20.644,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

