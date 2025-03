Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger greifen bei Airbus SE (ex EADS) am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 167,18 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 167,18 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 169,24 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 168,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 129.087 Stück.

Bei 177,36 EUR markierte der Titel am 03.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,09 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 25,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,44 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. In Sachen EPS wurden 3,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,85 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 24,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 06.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,67 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

