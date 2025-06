Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt

Airbus SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 170,48 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 170,48 EUR. Die Airbus SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,48 EUR. Bei 170,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42.688 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR. 4,04 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 26,83 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,69 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 180,00 EUR an.

Airbus SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,83 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,54 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.08.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

