Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE tendiert am Montagnachmittag südwärts

Airbus SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 166,08 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 166,08 EUR. Die Airbus SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 165,30 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 161.316 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,69 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 180,00 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Airbus SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,54 Mrd. EUR – ein Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 05.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Airbus SE.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE im Jahr 2025 6,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK dennoch schwächer: Deutsche Rüstungsexporte nach Israel ziehen an

Airbus-Aktie dennoch etwas tiefer: Airbus überzeugt auf Pariser Luftfahrtmesse - Boeing geht leer aus

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen