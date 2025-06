Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 167,44 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,5 Prozent auf 167,44 EUR zu. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 167,80 EUR an. Mit einem Wert von 163,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 890.063 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,36 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Gewinne von 5,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 25,50 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,69 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 180,00 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,54 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Airbus SE am 30.07.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 05.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

