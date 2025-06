Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 161,88 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 161,88 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE-Aktie bei 161,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.594 Airbus SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,36 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. 9,56 Prozent Plus fehlen der Airbus SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 29,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,69 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 180,00 EUR.

Am 30.04.2025 hat Airbus SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,01 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,76 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 13,54 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,83 Mrd. EUR umgesetzt.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Experten taxieren den Airbus SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,48 EUR je Aktie.

