Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE büßt am Donnerstagvormittag ein

Die Aktie von Airbus SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 162,46 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 162,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE-Aktie bei 162,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 17.762 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei 177,36 EUR erreichte der Titel am 03.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 9,17 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,69 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 180,00 EUR angegeben.

Airbus SE veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 12,83 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.07.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Airbus SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,48 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

