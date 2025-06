Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 163,68 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 163,96 EUR zu. Mit einem Wert von 163,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 52.736 Aktien.

Am 03.03.2025 markierte das Papier bei 177,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 31,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,69 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 180,00 EUR.

Am 30.04.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,55 Prozent auf 13,54 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 05.08.2026 dürfte Airbus SE die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,48 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK dennoch schwächer: Deutsche Rüstungsexporte nach Israel ziehen an

Airbus-Aktie dennoch etwas tiefer: Airbus überzeugt auf Pariser Luftfahrtmesse - Boeing geht leer aus

easyJet-Aktie im Minus: Flugzeug muss in München wegen Rauchgeruch landen