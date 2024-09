Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 133,40 EUR ab.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 133,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 133,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 86.081 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 29,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2023 (120,24 EUR). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 10,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 162,67 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 30.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 16,00 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 15,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 30.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Aktie aus.

