Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von Airbus SE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Airbus SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 172,48 EUR.

Mit einem Wert von 172,48 EUR bewegte sich die Airbus SE-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Airbus SE-Aktie bis auf 173,34 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE-Aktie bis auf 172,44 EUR. Bei 172,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 10.846 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 177,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,83 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,64 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 177,44 EUR.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,85 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 24,72 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 06.05.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

