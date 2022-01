Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) wird ausgebremst

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 111,64 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 15.311 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 111,52 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 113,10 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 62.934 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,06 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.01.2021 bei 81,90 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,42 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an. In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

Plug Power-Aktie, Ballard Power-Aktie & Co.: Analysten bullish für Wasserstoff-Aktien

Airbus-Aktie sehr fest: Airbus-Hubschraubersparte erholt sich von der Krise

Ringen um Konzernumbau bei Airbus tritt in entscheidende Phase - Luftfrachtdienst mit BelugaST-Frachtern gegründet

