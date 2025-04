Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE präsentiert sich am Vormittag stärker

Kurs der Airbus SE

Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 144,38 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 144,38 EUR. Bei 144,82 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 143,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.915 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 177,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,84 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 15,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,59 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE-Aktie wird bei 183,00 EUR angegeben.

Airbus SE ließ sich am 20.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,07 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 92,64 Prozent auf 24,72 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Airbus SE am 30.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

In der Airbus SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

