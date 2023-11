Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 135,38 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 135,38 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 134,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.835 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 2,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2022 (107,04 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 145,38 EUR.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 14.897,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.02.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,59 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

