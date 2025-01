Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 168,18 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 168,18 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 168,18 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 167,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 48.203 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,76 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,60 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 169,56 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE (ex EADS) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 15,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,32 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 12.02.2026.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 11,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

