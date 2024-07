Kurs der AIXTRON SE

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Montagvormittag fester

01.07.24 09:24 Uhr

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 18,52 EUR.

Werbung

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,0 Prozent auf 18,52 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 18,63 EUR. Mit einem Wert von 18,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24.944 AIXTRON SE-Aktien. Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 115,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2024 bei 18,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 2,54 Prozent Luft nach unten. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,403 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,56 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus. Am 25.04.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 118,31 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet. Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie Juni 2024: Experten empfehlen AIXTRON SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels fester XETRA-Handel TecDAX verbucht letztendlich Abschläge

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: AIXTRON SE