AIXTRON SE Aktie News: Anleger greifen bei AIXTRON SE am Donnerstagmittag zu

Um 02.06.2022 12:22:00 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 27,74 EUR nach oben. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 27,96 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 27,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 101.317 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2022 markierte das Papier bei 28,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 15,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 82,50 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 27,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 05.05.2022. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,04 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 88,59 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

