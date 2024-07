AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Freitagvormittag deutlich an

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 18,7 Prozent auf 22,39 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 18,7 Prozent auf 22,39 EUR zu. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,70 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 309.629 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 78,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2024 (17,88 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,399 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 30,56 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,19 EUR im Jahr 2024 aus.

