AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag freundlich

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 15,69 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 15,69 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,75 EUR. Bei 15,26 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 236.772 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 154,24 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 04.09.2024 auf bis zu 14,89 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 5,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,388 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,44 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 25.07.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

