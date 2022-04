AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 21,37 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 21,33 EUR. Bei 21,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.473 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 26,60 EUR erreichte der Titel am 01.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 24,47 Prozent zulegen. Am 14.05.2021 gab der Anteilsschein bis auf 14,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 25,50 EUR.

Am 05.05.2022 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 108,10 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 180,90 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 40,24 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.05.2022 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,911 EUR in den Büchern stehen haben wird.

