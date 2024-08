AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Mittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 19,59 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 19,59 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 19,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 19,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 52.853 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 103,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 17,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,75 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,388 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 27,70 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 131,78 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

