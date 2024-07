AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 21,77 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 21,77 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 21,57 EUR. Bei 21,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 354.698 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 83,23 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,88 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,388 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 28,99 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 25.04.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent auf 118,31 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte AIXTRON SE die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,16 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

