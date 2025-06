AIXTRON SE Aktie News: Hausse bei AIXTRON SE am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 8,2 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,2 Prozent auf 14,15 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 14,36 EUR. Bei 13,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.049.793 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,00 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 38,48 Prozent niedriger. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 40,28 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,192 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 30.04.2025. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,89 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR im Vergleich zu 118,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,719 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

