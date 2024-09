AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Nachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 5,0 Prozent auf 14,58 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 5,0 Prozent auf 14,58 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,82 EUR ein. Bei 15,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.641.620 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Mit einem Zuwachs von 173,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 13,82 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 5,21 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,388 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 26,23 EUR angegeben.

Am 25.07.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

