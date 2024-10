AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tritt am Mittag auf der Stelle

Kurs der AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 14,72 EUR.

Im XETRA-Handel kam die AIXTRON SE-Aktie um 11:46 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 14,72 EUR. Bei 14,80 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,59 EUR. Bei 14,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.263 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 171,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,82 EUR ab. Abschläge von 6,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,379 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,04 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,03 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

