AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 13,68 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 13,68 EUR nach oben. Bei 13,77 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 13,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 342.946 Stück gehandelt.

Am 17.05.2024 markierte das Papier bei 24,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 76,75 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 38,23 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,292 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,10 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 23.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AIXTRON SE-Gewinn in Höhe von 0,719 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

