Notierung im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag fester

12.09.24 09:24 Uhr

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Plus bei 15,45 EUR.

Wer­bung

Um 09:06 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 15,45 EUR. Bei 15,74 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,47 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79.213 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 61,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,82 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 11,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,388 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,23 EUR. Am 25.07.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 131,78 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR umsetzen können. Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,06 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie AIXTRON-Aktie fällt zeitweise auf tiefsten Stand seit 2021: Infineon-Meldung sorgt für Nervosität Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: AIXTRON SE