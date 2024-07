AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verteidigt am Nachmittag Tendenz

AIXTRON SE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 21,31 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der AIXTRON SE-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 21,31 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 21,52 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,91 EUR nach. Bei 21,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 292.496 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 46,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,88 EUR ab. Mit Abgaben von 16,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,377 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 28,27 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 118,31 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 53,19 Prozent gesteigert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 24.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,11 EUR je Aktie belaufen.

