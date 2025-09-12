AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Mittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 12,34 EUR.
Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 12,34 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,46 EUR an. Mit einem Wert von 12,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 134.303 AIXTRON SE-Aktien.
Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 16,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 35,49 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 31,52 Prozent sinken.
AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,174 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,76 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.
Am 31.07.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 137,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,78 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie.
