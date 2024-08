AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Mit einem Kurs von 19,11 EUR zeigte sich die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 19,11 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 19,48 EUR. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 18,86 EUR. Bei 19,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 199.700 Stück.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 108,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (17,00 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,388 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,70 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. AIXTRON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,08 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich fester

MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX nachmittags steigen