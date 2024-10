AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 14,65 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 14,65 EUR. Bei 14,94 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,39 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 480.980 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 172,38 Prozent zulegen. Bei 13,82 EUR fiel das Papier am 11.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 5,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,379 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 24,04 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 173,44 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 vorlegen. AIXTRON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

