AIXTRON SE Aktie News: Anleger schicken AIXTRON SE am Freitagmittag ins Plus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 14,99 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 14,99 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 15,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 273.753 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 166,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 13,82 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 8,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,379 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,04 EUR.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,02 Prozent zurück. Hier wurden 131,78 Mio. EUR gegenüber 173,44 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

