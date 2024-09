AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Zuletzt fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,13 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 16,13 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,07 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 467.812 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 147,38 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,82 EUR am 11.09.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 16,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,388 EUR. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 26,23 EUR.

Am 25.07.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. AIXTRON SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 131,78 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 31.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. AIXTRON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,06 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

