AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag schwächer

So bewegt sich AIXTRON SE

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 14,75 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 14,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,69 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,74 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.823 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 63,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 13,82 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 6,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,379 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 24,04 EUR.

Am 25.07.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,02 Prozent auf 131,78 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,03 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

