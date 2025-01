AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 14,08 EUR.

Um 09:05 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 14,08 EUR zu. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 14,11 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,09 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.976 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 36,53 EUR. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 61,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2024 auf bis zu 12,73 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 10,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,376 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,400 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,24 EUR.

Am 31.10.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 156,33 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,99 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 04.03.2025 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,03 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

