AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 14,69 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 14,69 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,71 EUR. Bei 14,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 5.411 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 171,55 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,82 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 5,92 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,379 EUR. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 24,04 EUR.

Am 25.07.2024 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,36 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,03 EUR je Aktie.

