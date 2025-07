AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Mittwochmittag

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 15,45 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 15,45 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,27 EUR nach. Bei 15,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 472.598 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 42,57 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,29 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,188 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 15,39 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 30.04.2025. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,721 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

