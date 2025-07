AIXTRON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von AIXTRON SE

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,7 Prozent auf 15,79 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr um 2,7 Prozent auf 15,79 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,71 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 293.500 AIXTRON SE-Aktien.

Am 01.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 22,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 28,32 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 46,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,188 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,39 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,721 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Chiptitel erholen sich von ASML-Dämpfer - Goldman und TSMC machen Mut

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: AIXTRON SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal