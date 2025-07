AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 15,58 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 15,58 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,58 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 15,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.045 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2024 bei 22,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 41,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 84,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,188 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,39 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 112,53 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte AIXTRON SE am 31.07.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,721 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

