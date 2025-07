AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 15,26 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der AIXTRON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 15,26 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,41 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 15,18 EUR. Bei 15,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 25.147 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 22,02 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,35 Prozent. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 80,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,188 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,39 EUR.

Am 30.04.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,10 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,721 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

