AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE legt am Donnerstagmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 14,78 EUR.

Um 11:49 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 14,78 EUR nach oben. Bei 14,89 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 14,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 215.234 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 169,98 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 6,46 Prozent wieder erreichen.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,379 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,04 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 25.07.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,36 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 131,78 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,02 Prozent verringert.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

