AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 19,87 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 19,87 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,66 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49.065 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 100,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Bei einem Wert von 17,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,385 EUR. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 28,27 EUR.

Am 25.04.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 118,31 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 77,23 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

