AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Mit einem Wert von 15,49 EUR bewegte sich die AIXTRON SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,49 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,81 EUR zu. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,42 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,44 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 396.284 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 157,52 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 13,82 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 10,78 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,389 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 25.07.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 131,78 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,02 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,06 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

