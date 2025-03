AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 11,58 EUR abwärts.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 11,58 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 11,54 EUR ein. Bei 11,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 443.174 Aktien.

Am 26.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 25,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 54,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.02.2025 bei 11,03 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,342 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,26 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 214,21 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 226,74 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.04.2025 präsentieren. AIXTRON SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,734 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start schwächer

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start des Dienstagshandels mit Zuschlägen

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr bedeutet