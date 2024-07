AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag höher

So bewegt sich AIXTRON SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,8 Prozent auf 20,52 EUR nach oben.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,8 Prozent auf 20,52 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 20,57 EUR. Mit einem Wert von 19,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 350.072 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 94,40 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 14,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für AIXTRON SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,391 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 27,70 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 70,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 131,78 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 77,23 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,11 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

