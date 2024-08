AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag auf rotem Terrain

AIXTRON SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 17,40 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 17,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 17,39 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 6.053 Stück.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Mit einem Zuwachs von 129,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,388 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,70 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 25.07.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 131,78 Mio. EUR – eine Minderung von 24,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 173,44 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 31.10.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

