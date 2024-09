AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 16,32 EUR. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 16,72 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 58.444 AIXTRON SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 144,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,82 EUR. Dieser Wert wurde am 11.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,389 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.07.2024. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR im Vergleich zu 173,44 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,06 EUR im Jahr 2024 aus.

